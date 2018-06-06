В Японии инженеры разработали робота-пожарного, который способ бороться с возгоранием, паря в воздухе за счет напора струй воды. При этом аппарат способен отслеживать свое положение в пространстве и сохранять равновесие за счет изменения направления струй, пишет журнал IEEE Robotics and Automation Letters.

Японцы создали роботизированный летающий шланг

Разработчики отмечают, что в ряде случаев у пожарных нет возможности подобраться к очагу пожара, например на втором этаже здания, вход в которое заблокирован. Для борьбы с такими возгораниями и может пригодиться новый робот. Конструкция аппарата не очень замысловата. Он состоит из шланга, через который подается вода под большим давлением и модулей с соплами. Основной модуль установлен на конце шланга и он используется как для удержания шланга в воздухе, так и для тушения пожара.

Как пишет N+1, если шланг нужно сделать длиннее, на его протяжении можно установить дополнительные модули с соплами, которые позволят удерживать конструкцию в воздухе. Инженеры написали алгоритм, позволяющий роботу отслеживать положение всех своих сегментов и компенсировать перемещения за счет поворота сопел.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 06.06.18

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