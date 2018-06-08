В 2018 году киберпреступники украли более 1 млрд долларов в криптовалюте

Криптовалютные биржи все чаще подвергаются хакерским атакам. В отличие от обычной банковской системы, которая хоть как-то защищена, владельцы цифровых денег используют уязвимые облачные кошельки.

Согласно исследованию американской компании Carbon Black, которая занимается вопросами кибербезопасности, за первые пять месяцев 2018 года хакерам удалось похитить 1,1 млрд долларов в цифровых деньгах, передает CNBC.

По словам экспертов, вредоносные программы можно приобрести всего за 1 доллар, а украсть с их помощью значительно больше. Объем рынка вирусного ПО оценивается в 6,7 млн долларов. Отмечается, что покупатели даже могут рассчитывать на службу технической поддержки.

В интернете есть средства для защиты цифровых денег, но многие инвесторы попросту не знают, как ими пользоваться. Криптовалюты хранятся в облачных кошельках, уязвимых для атак хакеров. При этом совершить хищение в области цифровых валют с помощью вредоносного ПО может любой, а не только организованные группы киберпреступников.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 08.06.18

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