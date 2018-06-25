Соцсети подняли на смех украинского боевого робота «Охотник»

Вооруженные силы Украины начали испытания боевого робота «Охотник». О создании роботизированного наблюдательно-огневого комплекса сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook. Это известие породило множество саркастичных замечаний в социальных сетях. С большим скепсисом к возможностям украинской разработки отнеслись и военные эксперты.

В пресс-службе отметили, что цель испытаний «Охотника» – проверить ходовые возможности, способность решать инженерные, технические и огневые задачи. Разработчики заявляют, что комплекс способен нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, противотанковый ракетный комплекс, пушки и другое вооружение. Отмечается, что после испытаний «Охотник» может быть принят на вооружение украинской армии.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал в эфире радио Sputnik мнение, что Украина находится на очень раннем этапе создания подобной техники. «Судя по заявлениям, на Украине только идут испытания, прорабатываются различные концепции использования роботизированного комплекса, аналогичного российскому комплексу «Уран-9». Это роботизированная платформа для установки на нее различного вооружения или спецсредств для облегчения действий пехоты и легкой бронетехники на тактическом поле боя – можно устанавливать пулеметы, пушку», – отметил эксперт.

«Я не думаю, что в ближайшие годы она (Украина – прим. ред.) выйдет на массированное производство эффективных роботизированных средств. Возможно, появятся несколько образцов, которые будут возить по выставкам. Возможно, единичные комплексы поступят в войска с целью демонстрации развития вооруженных сил», – сказал Борис Рожин.

Пользователи социальных сетей были менее сдержаны в комментариях. «Ахаха,они его сварили из профильной трубы из которой заборы делают..сварщик наверное до обеда провозился..ору просто ору,комплекс (вырезано цензурой),(вырезано цензурой) ну вы морите)))))))))))))))))))))))))», – написал пользователь под ником Ватная Субстанция.

«А прицел то зачем на роботе, – удивился Юрий Кузьмин. – Ещё бы оптику прикрутили. Можно солдата – робота посадить и он будет целиться. Похож на транспортёр переднего края для подвоза импортной горилки с закусью».

А пользователь под ником Grey Gorillka предложил прикрутить к колесам робота косы, как на колесницах египетских.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 25.06.18

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