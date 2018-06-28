Хакеры научились красть данные через аккумуляторы смартфонов

Хакеры нашли способ использовать аккумуляторные батареи смартфонов для получения доступа к информации. Об этом говорится в докладе, представленном в ходе симпозиума Privacy Enhancing Technologies. Оказалось, что, проанализировав потребление энергии, можно выяснить, какие именно действия производил со смартфоном его владелец.

Специалисты Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Израильского технологического института выяснили, что такие показатели, как сила нажатия на экран, а также использование приложений, потребляющих разное количество энергии, могут быть полезны для злоумышленников. С помощью этих данных можно спрогнозировать, что использует владелец смартфона, а в некоторых случаях – что именно он печатает в конкретный момент. Таким образом, хакеры могут составить целостный «портрет активности пользователя», пишет «Лента.ру».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.06.18

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