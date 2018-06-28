ВВС США вооружатся новыми ракетами

Военно-воздушные силы США вскоре получат на вооружение новейшую ракету класса «воздух-земля». Новинка получила название Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), а ее изготовителем является Lockheed Martin, пишет портал Defense News.

Ракета заменит устаревшее вооружение того же класса AGM-114 «Хеллфаер». JAGM уже успешно прошла длившиеся более двух лет испытания, в ходе которых ее протестировали на всех платформах, включая вертолеты, самолеты и беспилотники.

Новая ракета имеет обновленную систему самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток.

Lockheed Martin заявляет, что новая ракета уже поступила в мелкосерийное производство. Как передает РИА «Новости», согласно контракту, компания поставит вооруженным силам США 2631 ракету JAGM. Первая партия будет готова уже в начале 2019 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.06.18

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