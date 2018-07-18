Google заплатит рекордный штраф за нарушение антимонопольных правил ЕС

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 млрд евро. Корпорацию обвинили в нарушении антимонопольных правил с целью закрепить положение лидера среди поисковиков.

По мнению Еврокомиссии, Google специально создавал условия, чтобы производители смартфонов вынуждены были предустанавливать операционную систему Android, передает RT. Таким образом, Google обеспечивал поступление трафика на устройствах Android в поисковую систему, пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

«Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере», – добавила Вестагер.

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро. В ходе расследования было установлено, что поисковик формирует выдачу результатов по товарам и услугам таким образом, что его коммерческие партнеры оказываются на первых позициях.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 18.07.18

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