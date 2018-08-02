Хакеры вынудили американских чиновников перейти на пишущие машинки

Массовый компьютерный сбой в работе администрации округа Матануска-Суситна, расположенном на Аляске, вынудил сотрудников пересесть за пишущие машинки для распечатки документов.

По данным ВВС, вредонос Ransomware проник в систему и заразил все компьютеры. Вирус-вымогатель шифрует данные и требует вознаграждение за восстановление информации.

Несмотря на усилия IT-департамента, хакерская программа за неделю захватила все компьютеры в администрации. Антивирус не смог противостоять вредоносному ПО.

В результате чиновникам пришлось воспользоваться пишущими машинками для печати документов, пока специалисты по кибербезопасности пытаются восстановить заблокированные системы и вернуть находящиеся там данные.

Джуно, Служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 02.08.18

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