российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 августа 2018, 11:01 мск

Новости Технологии

Хакеры вынудили американских чиновников перейти на пишущие машинки

Фото: Reuters

Массовый компьютерный сбой в работе администрации округа Матануска-Суситна, расположенном на Аляске, вынудил сотрудников пересесть за пишущие машинки для распечатки документов.

По данным ВВС, вредонос Ransomware проник в систему и заразил все компьютеры. Вирус-вымогатель шифрует данные и требует вознаграждение за восстановление информации.

Несмотря на усилия IT-департамента, хакерская программа за неделю захватила все компьютеры в администрации. Антивирус не смог противостоять вредоносному ПО.

В результате чиновникам пришлось воспользоваться пишущими машинками для печати документов, пока специалисты по кибербезопасности пытаются восстановить заблокированные системы и вернуть находящиеся там данные.

Джуно, Служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 02.08.18

Глава Минкомсвязи призвал отказаться от бумажных документов. / Жуткая женщина-ворона запугала пользователей WhatsApp. / Эксперты сравнили российский фрегат-невидимку с кораблями США. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / США

Белый дом подтвердил ужесточение торговой войны с Китаем

Госдеп одобрил удаление сомнительных аккаунтов в Facebook

Трамп хочет задрать пошлины на китайские товары до 25%

Трамп решил наводнить Европу американским СПГ

Разведка США заподозрила Пхеньян в производстве межконтинентальных ракет

70-летняя пенсионерка застрелила мужа за любовь к порно

Американский сенатор потребовал новых санкций: действующие «не работают»

Кризис западной демократии: во всём оказались виноваты соцсети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Технологии, США,

Новости партнеров