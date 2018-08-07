Корейцы создали динамик и микрофон для нанесения на кожу

Южнокорейским ученым удалось создать уникальную по своим свойствам пленку. Тонкий прозрачный материал можно нанести, например, на кожу и использовать одновременно в качестве микрофона и динамика. Открытие принадлежит сотрудникам Национального института науки и технологий Ульсана. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

Корейцы создали динамик и микрофон для нанесения на кожу

Прозрачный на 93% материал состоит из переплетения нанопроволок серебра в полимерной матрице, которую можно безопасно закреплять на коже человека. Отмечается, что композит получился плотным и отличается хорошей электропроводностью.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 07.08.18

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