В Японии запустили беспилотное такси

В Токио запустили такси, которое ездит по городу без водителя. Пока разработка проходит тестирование, однако в будущем инженеры хотят запустить множество беспилотных автомобилей.

О запуске беспилотного такси заявил оператор Hinomaru Traffic. В настоящее время одна машина перевозит пассажиров между районами Отемати и Роппонги. Стоимость проезда составляет 1500 йен (около 900 рублей).

В микроавтобус RoboCar поместятся три человека. На передних сидениях за поездкой следят водитель и системный оператор. Предварительные испытания продлятся до 8 сентября.

Как сообщил разработчик, если тестирование пройдет успешно, компания будет расширять зону передвижения и запустит больше беспилотных такси.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 23.08.18

Пора делиться: затраты по «закону Яровой» хотят переложить на Google и Facebook. / Google вновь обвинили в слежке. / СМИ: Россия готовит операцию по поиску в море ракеты с ядерной установкой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»