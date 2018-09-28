Новое приложение обходит двухфакторную аутентификацию банка и ворует деньги

На смартфонах европейских пользователей обнаружено новое приложение, которое ворует деньги. Вредоносное ПО распространялось совершенно легально.

Мошеннические функции специалисты по кибербезопасности нашли в приложении QRecorder, предназначенном для записи телефонных разговоров, сообщается на сайте BleepingComputer.

Программа находила в смартфоне банковские приложения. Каждый раз при попытке воспользоваться мобильным банком она подставляла фишинговую заглушку, в которую пользователь вводил данные по счету. Затем QRecorder перехватывал сообщения с паролями двухфакторной аутентификации, таким образом в руках мошенников оказывалась вся необходимая информация для доступа к деньгам.

По последним данным, жертвами вредоносного ПО стали не менее десяти тысяч пользователей, с их счетов киберпреступники украли тысячи евро.

Примечательно, что QRecorder распространялся через магазин Google Play на законных основаниях. Свои заявленные функции программа выполняла исправно, поэтому не вызывала подозрения у пользователей.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 28.09.18

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