Новый вирус-вымогатель распространяется в интернете

В Сети распространяется новый вирус-вымогатель под названием Djvu. Анализ опасной программы опубликовал портал BleepingComputer. Исследователи в области кибербезопасности сообщают, что заражение компьютера происходит после попадания на него вирусного дистрибутива в том числе при просмотре рекламы. Отмечается, что шифровальщик был создан на базе известного вируса STOP.

Эксперты установили, что Djvu загружает на компьютер четыре файла. Один из них выводит на экран поддельное сообщение об обновлении Windows, после чего происходит блокировка компьютера. Затем пользователь обнаруживает файл с контактами вымогателей. Стоимость снятия блокировки не указывается, но вымогатели обещают предоставить скидку, если пользователь обратится к ним в короткие сроки.

По словам экспертов, способ разблокировать зараженный компбютер без обращения к хакерам пока не разработан.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.19

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