Житель Кузбасса купил в интернет-магазине наркотики за биткоины

Жителя Кемерово осудили за незаконный оборот наркотиков. Мужчина заказал экстази в голландском интернет-магазине и расплатился криптовалютой.

Кемеровчанин оформил заказ в интернет-магазине в Голландии. Чтобы посылка не вывела на него правоохранителей, он указал адрес в селе Березово, где наркотики забрал другой человек и передал ему за вознаграждение.

Таблетки экстази обошлись мужчине в 0,01204819 биткоина или около 9 тысяч рублей, сообщили «Тайге.инфо» в УФСБ по Кемеровской области.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 17.01.19

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