Самарские ученые придумали 3-D принтер для печати стройматериалов на Луне

Ученые Самарского политехнического университета разработали 3-D принтер, способный печатать строительные материалы на спутнике Земли непосредственно из лунного грунта. Модель в натуральную величину пока проходит лабораторные испытания. А с наступлением весны Гелиолитограф решено испытать в природных условиях.

Быстровозводимые постройки не устоят перед атаками небесных тел, потому для освоения Луны потребуются прочные здания, но доставлять стройматериалы на Луну слишком дорого. Самарские ученые предложили печатать их на 3-D принтере, который предполагается доставить на спутник Земли.

В центральной части « нехитрой системы» – бункер, в котором лунный грунт благодаря высокой температуре будет превращаться в стройматериалы. 1,5 тыс. градусов в заданной точке бункера будет достигаться при помощи система зеркал. Единственное ограничение – ночь, которая на Луне длится 2 недели, передает tvsamara.ru. Все это время принтер будет отдыхать. Управлять строительным комплексом с Земли не придется: гелиолитограф – робот. Его оснастят специальной программой.

По мнению разработчиков, их система принесет пользу и на родной планете: в условиях Крайнего Севера или в горах можно печатать целые поселки.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 21.01.19

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