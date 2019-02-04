Зависимость от соцсетей нужно лечить медийной диетой

Если человек слишком много времени проводит в социальных сетях, страдает его самооценка, он подвержен депрессии. В особенности это касается детей и подростков. Однако и взрослые пользователи рискуют впасть в зависимость. В этом случае психиатры рекомендуют сесть на медийную диету.

Доктор наук из Германии Ирис Хаут рассказала, что первый признак развития зависимости от соцсетей – возникновение беспокойства и напряжения у человека, когда он не выходит «онлайн», передает РИА «Новости». «Это должно быть сигналом для родителей, если дети находятся в интернете более двух часов в день, пренебрегают школой из-за активности в социальных сетях, дистанцируются от окружающих, становятся апатичными», – указывает психиатр.

По словам Хаут, преимущества новых средств информации использовать можно, но ограниченно по времени, при соблюдении «медийной диеты». «И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями», – считает доктор.

Кроме того, соцсети транслируют суперпозитивную презентацию жизни других людей, что приводит к нарциссическому представлению и, следовательно, к формированию неправильной самооценки и нереалистических ожиданий от жизни. В результате человек разочаровывается в нецифровом мире.

Пользователь вновь пытается убежать от реальности в соцсети, где сравнивает себя со сверхуспешными образами других пользователей, в результате чего его страхи и депрессия только усиливаются.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 02.02.19

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