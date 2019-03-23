Россия подтвердила существование галлюциногенного оружия

Россия подтвердила существование оружия, вызывающего «галлюцинаторные симптомы».

Сообщение о российской световой установке 5P-42 «Филин», вызывающей у людей тошноту, появились в феврале.

Теперь эта информация получила подтверждение: радио Sputnik рассказало, что для ВМФ России разрабатывается новая несмертельная оптическая интерференционная система на основе света, способную вызывать «галлюцинаторные симптомы» (тошноту и дезориентацию) у людей, а заодно выводить из строя оборудование врага в радиусе 2 – 5 км.

Разработчик собирается поставлять определенные модификации и на гражданский рынок – например, для охраны помещений.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.03.19

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