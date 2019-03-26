Румынские инженеры изобретают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Инженеры из Румынии занимаются разработкой дискообразного летательного аппарата, который будет способен производить вертикальные взлет и посадку. Об этом сообщает издание New Atlas.

Проектом под названием ADIFO (All DIrections Flying Object) руководят инженер-энтузиаст Разван Саби и сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу. Они уже изготовили прототип «летающей тарелки», приводимый в движение электрическими двигателями с пропеллерами.

Однако конечный продукт румынских специалистов будет оснащен реактивными двигателями. Он будет способен двигаться быстрее скорости звука. По словам разработчиков, конструкция ADIFO позволит избегать и снижать интенсивность ударных волн, за счет чего аппарат достигнет максимальной скорости.

Бухарест, Служба информации РИА «Новый День»

Бухарест. Другие новости 26.03.19

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