Российские танкисты получат уникальные радиоуправляемые снаряды

Российские ученые приступили к разработке нового радиоуправляемого танкового 125-мм снаряда. Перспективный танковый выстрел должен прийти на смену боеприпасам комплекса «Кобра», принятым на вооружение в далеком 1976 году. «На базе научно-технического задела, полученного при разработке серийного танкового управляемого снаряда «Кобра», ведутся перспективные разработки», – рассказал РИА «Новости» управляющий директор «КБ Точмаш имени Нудельмана» Валерий Макеев.

Новый выстрел предназначен для борьбы с вражескими танками, низколетящими вертолетами, объектами бронетанковой техники и малоразмерными целями. По мнению экспертов, новейшие снаряды существенно расширят возможности в бою, а также станут отправной точкой для создания новых образцов военной техники.

Предполагается, что новый выстрел будет в 2-3 раза превосходить действие существующих боеприпасов такого же калибра. Система управления полуавтоматическая – по лазерному лучу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.19

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