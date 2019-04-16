Финские ученые придумали способ получения топлива из воздуха

Финские ученые изобрели специальную установку, которая собирает углекислый газ и преобразует его в синтетическое топливо. Об этом сообщает издание Yle.

Разработка основана на исследованиях Лаппеенрантского технологического университета LUT и Центра технических исследований Финляндии VTT. Стартап Soletair Power представил специальный аппарат, который собирает углекислый газ в душных офисных помещениях.

Установка с помощью солнечной энергии из воды вырабатывает водород, а затем синтезирует аналог сырой нефти из углекислого газа и водорода.

Авторы изобретения в первую очередь видят его предназначение в очищении воздуха, например, в конференц-залах, в которых подолгу находится много людей. «Также установку можно использовать для производства природного газа», – говорят финские ученые.

Стартап получил финансирование в размере 500 тысяч евро. Авторы надеются запустить проект не позже, чем летом 2019 года.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 16.04.19

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