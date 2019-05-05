Мессенджеры начинают идентификацию пользователей по новым правилам

В России вступают в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров.

С 5 мая при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить запрос с указанными в анкете данными оператору связи, а тот в свою очередь должен предоставить ответ в течение двадцати минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию. Ему присвоят уникальный номер и внесут в специальный реестр оператора, зафиксировав, каким сервисом пользуется клиент. Если абонент решит расторгнуть договор, оператор должен в течение суток сообщить мессенджеру об этом, а тот обязан провести повторную идентификацию пользователя, а если этого сделать не удастся – заблокировать его.

Для пользователей мало что меняется, так как большая часть мессенджеров и так проверяют номера своих пользователей в процессе авторизации, отмечает РИА «Новости». Главное изменение заключается в том, что мессенджеру предстоит взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

Действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, но только в том случае, если информация, которую уже сервис от них получил, и данные, имеющиеся у оператора, окажутся идентичными.

Мессенджеру, отказавшемуся работать по новым правилам, грозит штраф до 1 миллиона рублей, а также блокировка на территории России.

Напомним, в России больше года пытаются заблокировать Telegram, отказавшийся предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений. В середине апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что существующая система блокировки мессенджера не омет должного эффекта, но ведомство продолжает работу в этом направлении.

Москва. Другие новости 02.05.19

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