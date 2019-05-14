Американцы решили создать сверхзвуковой пассажирский лайнер

Частная американская компания Hermeus объявила о привлечении капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Финансовым партнером стал венчурный фонд Khosla Ventures, расположенный в штате Калифорния. Кроме того, обеспечено «дополнительное участие со стороны частных инвесторов».

Hermeus не стал уточнять общую сумму привлеченных средств и число партнеров. В компании заявили, что собранные деньги пойдут на разработку и испытания силовой установки проектируемого самолета.

Hermeus задалась целью построить авиалайнер, способный развивать скорость более 5 Маха (порядка 6,2 тыс. км/час). Это позволит сократить время трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон с семи часов до полутора. Там не пояснили, на каком этапе находятся работы по созданию лайнера.

Прототип собственного сверхзвукового самолета стартап рассчитывает создать примерно через пять лет. А серийное производство такого лайнера Hermeus хотела бы начать в течение 8-10 лет. Как напоминает ТАСС, в 2018 году о намерении создать сверхзвуковой пассажирский самолет заявил гигант американского ВПК – корпорация Boeing. В 2016 году схожие планы огласили американские фирмы Virgin Galactic и Boom Technology.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.05.19

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