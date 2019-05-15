В американском городе запретили систему распознавания лиц

В Сан-Франциско (штат Калифорния) ограничили применение системы распознавания лиц. Идентифицировать людей в автоматическом режиме нельзя полицейским и различным муниципальным службам.

За данное решение проголосовали 8 из 11 членов городского совета, передает телеканал CNN. Отмечается, что местные правоохранители не пользовались системой распознавания лиц, хотя и тестировали ее два года назад. Теперь полиция не сможет применять идентификацию граждан по чертам лица.

Запрет не коснется порта и воздушной гавани Сан-Франциско, так как они находятся под юрисдикцией федеральных властей, на которые не распространяются нормы принятые, городским советом. Кроме того, системой смогут пользоваться рядовые граждане, если она установленна в их смартфонах.

Против применения системы распознавания лиц выступали правозащитники. По их мнению, полиции не обязательно идентифицировать граждан по чертам лица, чтобы поддерживать порядок. В то же время система выдает слишком большой объем данных о гражданах и позволяет следить за их перемещением.

Те, кто поддерживал применение технологии, указывали на пользу, которую она принесла при расследованиях различных преступлений.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 15.05.19

Личные данные Чубайса, Дворковича и Соловьева попали в открытый доступ. / Американцы решили создать сверхзвуковой пассажирский лайнер. / В WhatsApp нашли опасную брешь. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»