Шведы, финны и Microsoft научили искусственный интеллект делать лучший виски

Шведский винокуренный завод Mackmyra объявил о запуске совместного проекта с финской Fourkind и американской Microsoft. Они решили поручить искусственному интеллекту создание лучшего виски. Компьютерный алгоритм анализирует данные об уже существующих сортах напитка, предпочтениях покупателей и информацию о продажах. Заявлено, что «компьютерный» сорт виски можно будет попробовать уже осенью, сообщается в блоге Microsoft.

Отмечается, что при производстве виски помимо качества воды и зерна необходимо учитывать множество других параметров, в числе которых способы соложения, фильтрации и дистилляции. Кроме того, важный этап в приготовлении виски – это процесс настаивания. Для этого могут использоваться деревянные (чаще всего – дубовые) бочки, в которых до этого хранились другие алкогольные напитки: виски хранится в них несколько лет (обычно от 3 до 12), в процессе чего получает свой цвет и аромат.

Никаких подробностей о работе алгоритма производитель не раскрывает, однако можно прийти к выводу, что он основан на простой статистической модели. Впрочем, производитель пока не готов всецело положиться на искусственный интеллект – полученные алгоритмом комбинации в обязательном порядке будут оценивать специалисты компании.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 17.05.19

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