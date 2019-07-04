Сибирские ученые создали ветрогенератор для нагрева воды без электричества

Ученые разработали в лабораториях проблем энергосбережения и термогазодинамики Института теплофизики Сибирского отделения РАН ветрогенератор, способный нагревает жидкость. По словам открывателей, обычно, для получения теплой воды с использованием ветряка сначала вырабатывают электричество, но они исключили этот этап.

«Устройство, которое спроектировали сибирские ученые, может превращать механическую энергию вращающегося ветряка в тепловую, минуя дополнительные этапы преобразования энергии», – приводит издание СО РАН «Наука в Сибири» слова главного научного сотрудника ИТ Виктора Терехова.

По данным ученых, эффективность ветрогенератора, производящего электричество, не превышает 40%. У новой установки КПД стремится к 100%. «Особенно эффективны они будут в местах, куда трудно подвести электричество – вдоль автотрасс, на отдаленных фермах и стойбищах», – ,отметил старший научный сотрудник ИТ СО РАН Александр Назаров.

Экспериментальная установка представляет собой два цилиндра, в каждом из которых есть набор каналов. Система помещается в емкость со специальной вязкой жидкостью. Цилиндры вращаются в противоположные стороны под действием ветряка. Поток жидкости в них становится неоднородным, возникают вихри, которые повышают эффективность получения тепловой энергии. Разогретая во вращающихся цилиндрах жидкость поступает в теплообменник, где передает тепло воде.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 04.07.19

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