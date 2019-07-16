Microsoft запретит играть в игры на устаревших версиях Windows

Компания Microsoft решила прекратить поддержку нескольких системных игр в ОС Windows 7, Windows XP и Windows ME. Об этом сообщает пресс-служба компани.

Пользователи этих операционных систем потеряют возможность играть в шашки, нарды, пики, червы, реверси и го онлайн. Игры станут недоступны в зависимости от версии ОС: для XP и ME это произойдет 31 июля 2019 года, для «семерки» – 22 января 2020 года.

Как отмечает издание Engadget, таким образом Microsoft мягко подталкивает пользователей к переходу на актуальную Windows 10.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.19

В Салехарде заказали «Отпетых мошенников» на день города и туалетную бумагу для них. / Американская разведка нашла «уязвимость» в российских С-400. / «Мы сидим, а денежки идут»: как в Челябинске «сливают» в реку 15 млн рублей (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»