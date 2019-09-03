В России наладят производство «шельфовых» вертолетов

В России завершается подготовка к запуску в производство нового вертолета для работы на шельфе Ми-171А3, сообщил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России») Леонид Белых.

«Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 – вертолет Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идет подготовка к его производству», – приводит слова Леонида Белых РИА «Новости».

По его словам, ранее необходимости в таком вертолете не было, так как нефтедобыча велась на суше. Ми-171А3 является глубокой модернизацией многоцелевого вертолета Ми-171А2 и предназначен для работ на шельфе. Подробные технические характеристики данной машины пока не публикуются.

По неофициальным данным, новый вертолет в экстренной ситуации способен приводниться. Для этого в его конструкции предусмотрены надувные гондолы. Возможность аварийной посадки на воду является немаловажным аспектом при работе на шельфе, так как может спасти жизни людей, работающих в экстремальных условиях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.19

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