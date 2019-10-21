Хакеры взломали «умные» четки от Ватикана

Специалисты по кибербезопасности нашли уязвимость в новинке от Ватикана – «умных» четках для молитв. Взломать устройство было под силу даже не самым продвинутым пользователям Сети.

Как сообщает издание CNET со ссылкой на французского исследователя по кибербезопасности Батиста Роббера, хакеры могли получить доступ к учетной записи пользователя приложения Click to Pray, зная адрес его электронной почты.

Дело в том, что при регистрации в приложении пользователь указывает свой email, а система вместо установки пароля присылает на этот адрес четырехзначный PIN-код при каждой авторизации. При этом код доступа с сервера приходил в незашифрованном виде, то есть перехватить его мог любой пользователь.

Батиста Роббер утверждает, что уязвимость была устранена. Однако никаких комментариев от Ватикана по этому поводу опубликовано не было.

«Умные» четки были представлены Ватиканом 15 октября. Стоимость десяти черных бусин, соединенных с крестом, составляет около 100 евро. Четки синхронизируются с мобильным приложением. Ожидается, что гаджет привлечет к чтению молитв представителей молодежи.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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