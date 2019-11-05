Аппарат с Земли достиг межзвездного пространства

Межпланетный зонд «Вояджер-2» достиг межзвездного пространства спустя более 40 лет после запуска. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Вояджер-2» прислал новые данные, которые позволяют сделать вывод, что аппарат прошел через гелиосферу (так называемый защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем) и вышел в межзвездное пространство.

Это произошло в прошлом году на расстоянии 18 млрд км от Земли далеко за орбитой Плутона. На протяжении года информация передавалась на Землю.

«Полученные результаты помогают создать картину этой космической береговой линии, где заканчивается окружающая среда, созданная нашим Солнцем, и начинается огромный океан межзвездного пространства», – сообщает NASA.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» запустили в космос в 1977 году. Первый зонд покинул границы Солнечной системы в 2012 году и сейчас находится на расстоянии 22 млрд км от Солнца.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 05.11.19

США признали беззащитность перед РФ и КНР в одной из военных сфер. / Жительница Нового Уренгоя решила отправить мужа в тюрьму за то, что он читал ее переписку в соцсетях. / Ямальские газовики и нефтяники отчитались об объемах добычи. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»