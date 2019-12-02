В Новосибирске создали уникальный «арктический» источник аэродромного питания

Российские ученые создали прототип первого в стране «умного» аэродромного источник питания для самолетов. Разработка принадлежит специалистам Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ). Главным конкурентным преимуществом новой системы является ее способность работать при экстремально низких температурах

Приятным достоинством российской разработки также является ее цена. По сравнению с зарубежными конкурентами отечественный источник аэродромного питания обойдется покупателю на треть дешевле. Разработка новосибирских исследователей успешно выполняет требуемые функции даже при 50 градусах Цельсия ниже ноля. С такой задачей зарубежные аналоги справиться не могут. Это преимущество позволит использовать российскую систему в экстремальных климатических условиях Арктики и Антарктики.

Как сообщает ТАСС, благодаря интеллектуальной микропроцессорной системе, удается обеспечивать стабильное питание летательных аппаратов при их предполетной подготовке, когда бортовые генераторы самолета или вертолета отключены.

Разработчики рассказали, что новинка имеет 15 видов активной защиты от негативного влияния погодных условий и внутренних неполадок. Новосибирские ученые намерены поставить производство новой системы на поток.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 02.12.19

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