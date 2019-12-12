Молодежь не умеет определять время по часам со стрелками

Половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не могут определить время по классическим часам со стрелками. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

Лишь 50% людей так называемого «поколения Z» способны определить время, не посмотрев, который час, в смартфоне или планшете, пишет Times со ссылкой на исследование.

Среди представителей «поколения Y» (от 25 до 34 лет) трудности с определением времени по циферблату с часовой и секундной стрелками испытывает только пятая часть. Люди более старшего возраста почти все могут пользоваться классическими часами, из них лишь 4% испытывают с этим сложности.

По словам социологов, «поколение смартфонов», заставшее цифровой бум, не может представить себе жизнь без гаджетов, поэтому они не видят потребности в том, чтобы разбираться в классических часах.

Производители часов жалуются на сокращение рынка из-за развития цифровых технологий, а также обеспокоены и другой проблемой. «Поколение Z – наши будущие премьер-министры, учителя и доктора, – отмечает основатель британской часовой компании The Marloe Watch Company Оливер Гофф. – Если они не смогут определить время, пока их гаджеты стоят на подзарядке, это может стать настоящей проблемой».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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