NASA приступает к финальной сборке «тихого» сверхзвукового самолета

Американские инженеры вплотную приблизились к финальному этапу сборки малошумного сверхзвукового самолета X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST). Его создание осуществляется на заводе Skunk Works компании Lockheed Martin в Палмдейл, Калифорния.

Разработка X-59 QueSST была запущена осенью прошлого года. По заявления авиастроителей, первый полет «тихого» сверхзвукового самолета может состояться уже в 2021 году, финальная сборки, включающая интеграцию всех систем, должны завершиться до конца следующего года.

Отмечается, что X-59 QueSST будет способен летать на высоте около 17 тыс. метров над уровнем моря, со скоростью в 1,27 Маха (1,5 тыс. км/час). Инженеры работают над малой шумностью самолета, чтобы ударная волна от его полета на земле был не громче звука захлопывающейся двери автомобиля, что приблизительно составляет 75 децибел.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.12.19

Пуск российской ракеты с пятью спутниками перенесли из-за неполадок. / Губернатор Шумков подписал закон о бюджете-2020, а его заместитель объяснил, почему цифры изменились в последний момент. / «Мегафон» предлагает бизнесу искусственный интеллект для обзвона клиентов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»