На Ростовской АЭС испытают новый вид топлива

Топливная компания «Росатома «ТВЭЛ «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) изготовил первую опытную партию так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС. Его применение, как полагают ученые, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях. Новое топливо прошло приемочные испытания на предприятии, сообщили в пресс-службе ТВЭЛ.

В планах Росатома уже в первом квартале 2020 года загрузить изготовленные тепловыделяющие сборки (ТВС) в один из реакторов Ростовской АЭС для подробных испытаний.

В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР в Димитровграде.

В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву, выделению водорода, взрыв которого способен привести к разрушению реактора и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.

Волгодонск, Иван Гридин

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