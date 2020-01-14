Ученые изобрели живых роботов, способных к регенерации

Американские ученые создали из стволовых клеток программируемые микроорганизмы, которые способны несколько недель обходится без пищи, а также регенерировать. По словам создателей, такие ксеноботы могут оказаться очень полезны во многих сферах деятельности.

Искусственные формы жизни были сконструированы суперкомпьютером. Разработки проводят специалисты Вермонтского университета совместно с Университетом Тафтса, сообщает CNN. Авторы утверждают, что им удалось создать ботов с формой тела, никогда невиданных в природе.

Ученые взяли стволовые клетки африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis) и поместили их в инкубатор. После некоторых манипуляций появились искусственные организмы, ширина тела которых не превышает миллиметра. Эти боты могут ходить и плавать, выживать неделями без пищи и работать, объединяясь в группы.

Кроме того, ксеноботы способны к регенерации. Ученые повредили одного из них и наблюдали, как робот восстановился и продолжил двигаться. «Это новые живые машины, – говорит один из ведущих исследователей в Университете Вермонта Джошуа Бонгард. – Они не являются ни традиционными роботами, ни известным человеку видом животных. Это новый класс артефактов: живой, программируемый организм».

По словам авторов разработки, ксеноботов можно применять в различных сферах, например, они могут использоваться для очистки радиоактивных отходов, сбора микропластика в океанах, доставки лекарств внутрь человеческого организма или даже путешествия по артериям, чтобы очистить их от холестериновых бляшек.

При этом ученые утверждают, что микророботы не несут никакой угрозы, так как не могут размножаться и эволюционировать. К тому же они погибают через несколько дней, если не находятся в питательной среде.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 14.01.20

«ВКонтакте» «упал». Соцсеть устраняет технические сложности. / Российские войска вооружатся уникальной системой гравитационной навигации. / Война за Арктику. Расклад интересов и проблем северного региона. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»