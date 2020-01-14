«ВКонтакте» «упал». Соцсеть устраняет технические сложности

У ресурса «ВКонтакте» возник крупный сбой. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», пользователи столкнулись с тем, что им не доступны личные странички, переписка. По данным сервиса Downdetector, жалобы на частичную недоступность социальной сети начали поступать около 16:50 по московскому времени.

«ВКонтакте» проблемы технического свойства признают, так же сообщается о том, что ведутся работы по их устранению. Пользователи отмечают, что в прошлый раз такого рода проблемы наблюдались, когда у соцсети «упали серверы».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.01.20

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