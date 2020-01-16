Германия до 2038 года закроет все угольные электростанции

Немецкие борцы с парниковыми газами празднуют победу. После дебатов, которые продолжались около года, специальная правительственная комиссия одобрила план закрытия всех угольных электростанций страны до 2038 г. Для их работников, а также для федеральных земель, зависящих от угольной энергетики, предусмотрены многомиллиардные субсидии, сообщают «Евроньюс».
Эти меры необходимы для того, чтобы Германия смогла выполнить взятые на себя международные обязательства.
В настоящее время Германия, в которой нет атомных электростанций, получает энергию главным образом на тепловых электростанциях, на почти 60 процентов которых в качестве топлива используется уголь – «Евроньюс».
Берлин, служба информации
Берлин. Другие новости 16.01.20
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