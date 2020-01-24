В России разработали уникальный парашют для спасения из высоток

В России создан парашют для спасения из небоскребов. Разработчики называют новинку – систему «Шанс» – не имеющей аналогов в мире. С ее помощью даже неподготовленному человеку можно прыгнуть как минимум с высоты девятиэтажного дома – парашют сам раскроется на необходимой высоте.

По информации пресс-службы «Ростеха», главная особенность нового типа парашюта – возможность десантироваться с малых высот, где традиционные парашюты не помогут выжить.

В ближайшее время, как ожидается, начнется серийное производство уникального изделия, и оно появится в продаже, передает РИА «Новости». Когда именно систему можно будет приобрести в рознице, пока неизвестно. Предполагаемая стоимость также неизвестна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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