Американцы испытали новую подвеску для БМП Bradley

Американцы испытали новую ходовую часть боевой машины пехоты Bradley. Она устроена по гидропневматическому типу вместо прежней торсионной. Апробированные на Bradley системы рассматриваются в качестве возможных для создания боевых машин будущего. По оценкам экспертов, новая гидропневматическая подвеска вполне пойдет для оснащения модернизированных строевых танков M2.

США не первый год совершают попытки создать БМП, которая заменила бы морально устаревшую и слабо защищенную Bradley, но успешными их назвать нельзя. Эксперты полагают, что с большой вероятностью на Bradley установили подвеску от британской компании Horstman. В ней используется гидропневматические элементы, заполненные азотом высокого давления, а также встроенные масляные демпферы. Благодаря такому подходу можно снизить массу боевой машины, сообщает kyma.com.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.01.20

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