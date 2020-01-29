Facebook следит за пользователями вне социальной сети

Facebook отслеживает действия пользователей, когда они находятся вне соцсети и получают информацию с других ресурсов. Об этом говорится в сообщении на корпоративном сайте компании.

Facebook призналась, что анализирует активность тех, кто не заходит в соцсеть, а получает контент на просторах других интернет-ресурсов. Так компания собирает сведения о поиске товаров, добавлении их в корзину и покупке.

В корпорации пояснили, что в дальнейшем Facebook усовершенствует защиту конфиденциальности. Пользователи смогут управлять информацией, предоставляемой для анализа, например, очищать историю посещения тех или иных сайтов.

«В течение следующих нескольких недель мы отправим приглашения почти 2 миллиардам людей во всем мире посмотреть свои настройки конфиденциальности. Приглашение будет отображаться в ленте новостей и направит к инструменту проверки конфиденциальности», – говорится в заявлении компании.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 29.01.20

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