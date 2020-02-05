Twitter будет помечать фейковые фото и видео

Социальная сеть Twitter будет отфильтровывать недостоверные фото и видео и помечать их специальным индикатором. Об этом говорится в сообщении администрации.

«Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы представляем новое правило и индикатор, который будет отмечать их и даст людям объяснение об этих твитах», – сообщили в компании.

Отмечается, что проверять будут не только содержание медиафайла, но и метаданные, сопровождающий текст и профиль разместившего его пользователя.

Разработчики пояснили, что недостоверные медиафайлы могут причинить вред людям. Под таким твитами также будет расположена информация, свидетельствующая о том, что фото или видео были существенно изменены.

Кроме того, планируется ограничивать показы фейковых материалов в ленте. В случае если модераторы решат, что опубликованная информация создает угрозу для безопасности конкретного человека или группы людей, нарушает право на частную жизнь или может вызвать массовые беспорядки, она будет сразу удалена.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 05.02.20

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