Японские роботы смогут чувствовать боль

Разработчики из Японии создали сенсорный датчик, который позволит роботам чувствовать боль. По мнению изобретателей, таким образом машины смогут сопереживать людям.

Свою разработку специалисты Университета Осаки представил на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия развитию науки. Уникальная технология позволит роботам воспринимать как едва уловимые касания, так и болезненные удары и реагировать соответствующим образом.

Робот, которого показали японские ученые, регистрирует касания и удары и показывает человеческие эмоции. Разработчики собираются и дальше совершенствовать датчики, чтобы наделить машины максимально достоверным восприятием боли.

Авторы изобретения считают, что их разработка позволит роботам сопереживать людям. Таких андроидов можно использовать в домах престарелых для ухода за пожилыми людьми, а также в медицинских учреждениях в качестве сиделок для пациентов.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.02.20

В России создали шифрующий снимки фотоаппарат для шпионов. / Место крушения Ми-8 на Ямале осматривают эксперты МАКа (ВИДЕО). / «Там проблем – не унести»: глава Росприроднадзора собирается с проверкой на Ямал. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»