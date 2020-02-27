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Четверг, 27 февраля 2020, 17:01 мск

Новости Технологии

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Под угрозой взлома оказались более миллиарда гаджетов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, которая может стать причиной взлома более миллиарда устройств по всему миру. Об этом сообщили в компании Eset.

По данным разработчиков антивирусов, обнаруженная уязвимость связана с Wi-Fi-модулями, встроенными в технику. Несанкционированное проникновение может произойти время разрыва Wi-Fi-соединения или падения мощности сигнала. С помощью уязвимости хакеры могут получить доступ к данным жертвы, даже если передаваемая по сети информация шифруется.

В Eset добавили, что проблема касается смартфонов, ноутбуков и планшетов. Среди них устройства компании Apple, Samsung, Google, Xiaomi и других производителей.

Ряд компаний уже выпустили патчи безопасности, исправляющие уязвимость. Специалисты посоветовали обновить все личные и домашние девайсы, имеющие доступ к беспроводной сети.

Братислава, Зоя Осколкова

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