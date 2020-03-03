Радионяни и умные мониторы для слежения за детьми могут подвергнуться атакам хакеров

Эксперты в области безопасности предупреждают – радионяни и умные мониторы для слежения за младенцами могут стать объектами атаки хакеров. Последние могут получить доступ к оборудованию просматривать их через Интернет.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) советует людям настроить параметры после техники после покупки и обезопасить себя и своих близких, сообщает ВВС.

Технический директор NCSC доктор Ян Леви рассказал журналистам, что существует уже множество вариантов и взлома техники, и ее неправомерного использования. Так, в одном из случаев хакер получил доступ к камере и общался через нее с ребенком от лица Деда Мороза. В другом случае злоумышленники подсматривали через домашнюю технику за интимной жизнью пары.

Новое руководство для владельцев интеллектуальных камер предлагает два необходимых шага:

1. Изменение пароля по умолчанию, который часто является очевидным словом, например, «admin» или «00000», на непонятный, уникальный пароль.

2. Необходимо обновить программное обеспечение техники и отключить функции, предполагающие возможность удаленно проверять камеру, если они вам не нужны.

Как сообщает ВВС, эксперты в области безопасности также высказывают обеспокоенность потенциальной опасностью, которую несет в себе «Интернет вещей» – когда предполагается, что к Сети будет подключено множество бытовых приборов и техники.

В этом случае возрастают и риски кибербезопасности, возникают проблемы в защите данных и конфиденциальности людей.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 03.03.20

Ученые обнаружили белок внеземного происхождения. / Украинские мошенники обманули шведских пенсионеров на миллионы крон. / Samsung и LG приостановили работу заводов в Южной Корее. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»