Хакер взломал сайт авиакомпании и бесплатно летал бизнес-классом

Киберпреступник взломал сайт авиакомпании Brussels Airlines и несколько раз летал бесплатно. Перевозчик требует возмещения ущерба, а хакер утверждает, что указал на уязвимость сервиса.

25-летний мужчина совершал манипуляции на сайте авиакомпании, покупая билеты и совершая возврат. При этом брешь в киберзащите позволила ему оставлять бронь действительной, сообщает Independent.

В результате хакер трижды слетал в Нью-Йорк бизнес-классом, не заплатив не копейки, хотя такой перелет стоит около 6 тысяч евро. Когда обман вскрылся, авиакомпания потребовала возмещения в размере 19 тысяч евро и компенсацию в 1 тысячу евро, которую перевозчик потратил на совершенствование системы безопасности сайта.

Взломщик через своего адвоката заявил, что не намерен платить эту тысячу, так как он указал компании на уязвимость. Суд решит судьбу мужчины в конце марта.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 05.03.20

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