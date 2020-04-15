Американские ученые учатся взламывать сновидения

В лаборатории Dream Lab при Массачусетском технологическом институте (MIT) разрабатывают устройство для управления сновидениями. Авторы проекта считают, что «взлом» сновидений можно использовать для улучшения памяти, креативности и настроения.

Устройство Dormio позволит отслеживать фазу быстрого сна и воздействовать на нее. «Мы верим, что во сне люди могут улучшать свои качества. Для этого нужно отследить переход в бессознательную фазу работы головного мозга, и в этот момент воздействовать на мыслительный орган при помощи четкого сигнала», – говорит один из авторов проекта Адам Горовиц.

В настоящее время ученые используют звук – повторяющееся слово, с помощью которого провоцируют определенные сновидения. Кроме того, можно применять запахи. Как показали эксперименты, ароматы воздействуют не менее эффективно, чем звуковые сигналы.

По мнению разработчиков, комбинации из разных способов воздействия будет с близкой к 100% вероятностью погружать людей в осознанные сны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.04.20

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