Лунный жилой модуль испытают в Гренландии

Разработчики жилья, приспособленного для выживания на Луне, протестируют прототип на севере Гренландии. Об этом сообщает компания SAGA Space Architects.

Жилой модуль, который обеспечит комфорт будущим колонизаторам спутника Земли, построен по принципу оригами. Составляющие блоки мало весят и будут занимать немного места при транспортировке. При этом объем готовой конструкции увеличивается почти в шесть раз.

По словам авторов проекта, в лунном жилом модуле есть все необходимое для выживания в экстремальных условиях. Постройка выдерживает температуру до -40 градусов, а также ветер скоростью до 90 км/ч. Прочность конструкций выдержит нападение белого медведя.

Кроме того, жилище оснащено безотходной системой утилизации, автономной электросистемой на солнечных батареях и фермой для выращивания водорослей.

Модуль под названием Lunark был воссоздан в натуральную величину. Его установят на севере Гренландии, где будут тестировать на протяжении трех месяцев.

Нуук, Зоя Осколкова

Нуук. Другие новости 07.05.20

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