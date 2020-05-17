В России разработали материал, превращающий военную технику в сугробы

В России разработали новый маскировочный материал, позволяющий выдавать военную технику за сугробы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЦКБ РМ (подразделение холдинга Росэлектроника, входящего в Ростех) намерено запустить в серийное производство материал на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом.

Опытная партия показала, что дальность обнаружения замаскированного с его помощью объекта снижается в 3,5 – 4 раза. Коэффициент отражения составляет 0,5%, то есть материал поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, отмечает РИА «Новости», что делает замаскированный объект практически невидимым для радиолокационных станций разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника.

Разработку предлагается использовать в заснеженной местности.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.05.20

Собаки стали подчиняться командам человекоподобного робота. / Жители Ростова-на-Дону вышли на митинг против сотовых вышек. / В РКК «Энергия» сменится руководитель. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»