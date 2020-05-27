Ученые создали батарейки из бактерий

Ученые из Германии создали материал, в основу которого входят живые бактерии, способные вырабатывать электричество. Об этом сообщает ACS Applied Materials & Interfaces.
Исследователи из Технологического института Карлсруэ разработали пористый гидрогель с наночастицами кремнезема и углеродными нанотрубками, переплетенные нитями ДНК. Если заселить гидрогель бактериями и поместить его в жидкую питательную среду, то в колонии микробов создается стабильная электрохимическая активность.
Новый материал позволяет проводить электроны, вырабатываемые бактериями, к электроду. Более того, живую батарейку можно запрограммировать, например, ее можно выключить, добавив в питательную среду для микроорганизмов специальный фермент, разрушающий ДНК.
В настоящее время создан лишь прототип живой батарейки, однако в будущем подобные технологии будут применяться для питания разнообразных биосенсоров.
Берлин, Зоя Осколкова
Берлин. Другие новости 27.05.20
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