Хакеры обрушили систему автопроизводителя Honda

Автоконцерн Honda был вынужден остановить поставки машин с ряда заводов из-за хакерской атаки. Вмешательство привело к полномасштабному сбою внутренней сети.
Как сообщает телеканал NHK, неполадки выявили 8 июня утром. В результате полностью вышла из строя система регистрации информации об осмотре автомобилей на трех заводах компании на территории Японии.
Автоконцерн остановил поставку автомобилей заказчикам и начал расследование причин произошедшего. Предположительно, сбой произошел из-за кибератаки.
В настоящее время электронная система компании возобновила работу.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 08.06.20
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