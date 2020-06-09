Хакеры обрушили систему автопроизводителя Honda

Автоконцерн Honda был вынужден остановить поставки машин с ряда заводов из-за хакерской атаки. Вмешательство привело к полномасштабному сбою внутренней сети.

Как сообщает телеканал NHK, неполадки выявили 8 июня утром. В результате полностью вышла из строя система регистрации информации об осмотре автомобилей на трех заводах компании на территории Японии.

Автоконцерн остановил поставку автомобилей заказчикам и начал расследование причин произошедшего. Предположительно, сбой произошел из-за кибератаки.

В настоящее время электронная система компании возобновила работу.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 08.06.20

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