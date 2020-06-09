Искусственному мозгу тоже нужно спать

Нейроморфные процессоры нуждаются в отдыхе, как и человеческий мозг. К такому выводу пришли специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (США).

Ученые работают с импульсными нейронными сетями – системами, которые обучаются по типу человеческого мозга. Исследователи заметили, что после долгого неконтролируемого обучения искусственный интеллект начинает «сбоить».

Специалисты предположили, что для стабилизации сетевого моделирования ИИ нуждается в отдыхе. Ученые провели ряд экспериментов с разными типами шумов, приблизительно сопоставимыми с помехами, которые можно услышать, переключая радиостанции.

Самым эффективным оказалось использование так называемых гауссовых помех, состоящих из разных частот и амплитуд. Ученые предполагают, что шум имитирует сигнал, получаемый нейронами мозга во время медленноволнового сна.

Таким образом, в будущем андроиды и другие интеллектуальные машины должны получать возможность время от времени «спать», чтобы сохранять стабильность в обработке информации в режиме реального времени.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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