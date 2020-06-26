Робот впервые сыграет главную роль в фильме стоимостью 70 млн долларов

Робот по имени Эрика исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике. Это первый подобный случай в истории кино, сообщает HollywoodReporter..

Фильм под название «b» будут снимать в Европе. Планируется, что съемочный процесс продолжится в 2021 году. Часть сцен уже отсняли в Японии в прошлом году.

По сюжету, ученый пытается создать совершенную молекулу ДНК человека. Исследователи понимает, что его открытие принесет больше вреда, чем пользы. Тогда ученый помогает Эрике сбежать из лаборатории.

«В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа», – отметил продюсер проекта Сэма Хозе.

Пока неизвестно, кто выступит в качестве режиссера. Бюджет фильма составит 70 млн долларов.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 26.06.20

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