Американские ученые следили за российскими военными и с помощью мобильников

Американские ученые следили за гражданами России с помощью мобильных телефонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг передвижений владельцев мобильников проводился в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном и официально названного экспериментом.

Суть эксперимента заключалась в том, что аспиранты и студенты университета Миссисипи отслеживали сигналы сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.

Слежка велась с помощью сервиса Locate X – эта платформа продает свои наработки американским силовым ведомствам, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, министерство юстиции, министерство внутренней безопасности, пишет Wall Street Journal. Сервис открывает доступ к геолокационным данным сотовой связи коммерческого назначения.

Издание сообщает, что после 8 августа 2019 года, когда во время испытаний взорвался жидкостный реактивный двигатель, часть отслеживаемых номеров переместилась в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.07.20

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